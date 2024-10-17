Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalaca, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Özalaca, hızlı bir şekilde Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu çocuğun otlattığı hayvanlar da telef oldu. Özalaca’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.