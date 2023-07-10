Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 04 P 0900 plakalı araç, Gökoğlu Köyü civarında lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkmasıyla birlikte orta refüje çarpıp takla attı. Araç sürücüsü E.Ç. ile Ö.Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Patnos Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumları iyi olan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, jandarma tarafından kontrollü bir şekilde açılarak ulaşıma açıldı.