Ağrı’nın Patnos ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen ’Fidan Dikim Seferberliği’ programı çerçevesinde fidanlar toprakla buluştu.

"Geleceğe nefes İnsanlığa Nefes diyoruz. Dünyaya nefes oluyoruz. Haydi, Türkiye geleceğe nefes ol" sloganıyla düzenlenen fidan dikme töreni, Patnos Jandarma Tugay Komutanlığında gerçekleştirildi

Patnos Jandarma Tugay Komutanlığında yapılan ağaç dikim programına Patnos Kaymakamı Hasan Taş ,Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf İçen, Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, İlçe protokolü ve öğrenciler katıldı.