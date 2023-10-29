Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Patnos’ta da coşkuyla kutlandı.

Patnos İlçe Gençlik Merkezi stadında düzenlenen resmi kutlamalara, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Patnos Belediye Başkan Vekili Memet İnan, İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Cankatar, tebrikat töreninde tebrikleri kabul ederek, protokol üyeleri ile bayramlaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100’üncü yıl kutlama mesajı okundu. Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli gösteriler düzenlendi.