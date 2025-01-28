Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak köyünde, 13 yaşındaki Ozan Arin, evinin önünde oyun oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçirdiği anlaşılan çocuğa çevrede bulunan aile bireyleri ve komşuları hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Arin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencin ani ölümü ailesini ve köy halkını derin üzüntüye boğdu.

Ozan Arin’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yaşanan trajik olay, köyde derin bir sessizliğe neden oldu.