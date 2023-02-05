"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Patnos ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Patnos ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

25 metre uzunluğunda, 12.5 metre eninde,1.50 derinliğinde ve 5 kulvarlı modern bir yapıya sahip spor kompleksi şeklinde tasarlanan Patnos yarı olimpik yüzme havuzunda erkek ve kadın soyunma odaları ve duşları, engelli soyunma odaları ve duşları, antrenör odası, teknik oda ve mekanik tesisatların olduğu birimler bulunuyor.

İlk kurs gününde minik kursiyerlerle tek tek ilgilenen Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, “Tesisimiz başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm Patnos halkına hizmet verecek.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor ve sporcuların her zaman yanında olduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Ağrı’da spor alanında başarılı yatırımları ve projeleri hayata geçirdi. Patnos Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da bu çerçevede önemli yatırımlarımızdandır.Bu tesis ile çocuklarımız yüzme öğrenirken, yetenekli olanları da ortaya çıkarıp şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz” dedi.