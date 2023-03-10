Ağrı Vali Yardımcısı ve Patnos Kaymakam Vekili Yusuf Beran Vuran, Patnos ilçesinde ikamet eden şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ağrı Vali Yardımcısı ve Patnos Kaymakam Vekili Yusuf Beran Vuran, şehitler Taha Yasin Biçer ve Kamuran Kılıç’ın ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Vuran, 2012 yılında Elazığ’da şehit olan Polis Memuru Taha Yasin Biçer’in annesi Kevser Biçer ve 2011 yılında Bursa’da şehit olan Kamuran Kılıç’ın annesi Fatma Kılıç’ın, Kadınlar Günü’nü kutladı. Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelen Ağrı Vali Yardımcısı ve Patnos Kaymakam Vekili Yusuf Beran Vuran, “Devlet olarak ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların kıymetli aileleri bizlere emanettir. Şehit ailelerimiz bizlerin başının tacıdır. Devlet olarak bize emanet edilen ailelerimizin yanında olmak her zaman için aslî görevimizdir. Başta tüm şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize tekrardan başsağlığı diliyorum.” dedi.