Patnos Gazeteciler Cemiyeti, Patnos’un il olması için basın açıklaması yaptı. Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz yaptığı açıklamada şöyle konuştu.

"Son zamanlarda gerek yazılı gerekse görsel basında yer alan Cumhuriyetimizin 100.Yılında 100 il ve 1000 ilçe haberlerini görmekteyiz. İl olacak ilçelerin içinde Patnos isminin geçmemesi Patnos halkını derinden üzmüştür. İl olmaya aday gösterilen ilçelerin yarısından fazla nüfusa sahip bir yerin isminin geçmemesi ayrıca eksikliktir. Patnos ilçesi tarihi Urartulara dayanan yüz yıllık bir ilçe olması, gerek nüfus gerekse yüz ölçümü bakımından mevcut bir kaç ilden daha büyük ilçedir. Patnos; Van, Bitlis, Muş ve Erzurum kavşağında bulunan, bir çok ili bir birine bağlayan köprü konumundadır. İl merkezine 80 km uzaklıkta olması, çevre illere bağlı bir çok ilçenin ekonomik olarak Patnos ilçesinde işlerini görmek ,ihtiyaçları karşılamak ,düz ovasıyla gelişmeye ve büyüme müsait bir il olma konumundadır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesimizi duyurmak, Patnos halkımızın da sesini dinlemesini istiyoruz. Patnos’ta faaliyet gösteren STK temsilcileri bir araya gelip Patnos ilçemizle alakalı çok kapsamlı çalışma yapacağız. Bunu rapor haline getirip bir heyetle TBMM ‘ye götürüp, oradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz. Bu süreçte gerek Patnos’ta gerekse Patnos dışında faaliyet gösteren STK’larımızı, iş insanlarımızı bizleri desteklemeye davet ediyorum"