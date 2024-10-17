AK Parti Patnos Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ekber Değerli, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Değerli’nin vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "Patnos Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ekber Değerli’nin geçirdiği kalp krizi sonrası vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Patnoslu hemşehrilerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de Değerli’nin vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Kilerci, "Patnos Belediye Başkan Yardımcımız Ali Ekber Değerli’nin kalp krizi sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ise büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Beraber görev yaptığımız, memleketimize yapılacak yatırımlarla ilgili birlikte sevinip, birlikte üzüldüğümüz, dürüstlüğünden, samimiyetinden ve adamlığından zerre kadar taviz vermeyen yol arkadaşım, dava arkadaşım Ali Ekber Değerli kardeşim kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, tüm Patnoslu hemşehrilerimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.