Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarlada patlıcan hasadı yapan kadın çiftçileri ziyaret ederek onlarla birlikte patlıcan topladı. Bundan sonra kadın çiftçilerin sağlık taramalarının ücretsiz olarak Büyükşehir tarafından yapılacağını aktaran Akın “Tarımsal kalkınmayı kadınlarla başaracağız.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde BAÇEM’de düzenlenen programın ardından Burhaniye’nin Çoruk Mahallesi’nde tarlada patlıcan hasadı yapan kadın çiftçileri ziyaret etti. Kadın çiftçilerin “Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü” kutlayan Başkan Akın, onlarla birlikte patlıcan topladı. Başkan Akın’ı bir anda karşılarında gören işçiler, hayretlerini gizleyemezken ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Bu yıl ki hasatla ilgili bilgi alan Başkan Akın, tarlada en çok kadınların çalıştığını ifade ederken kadın çiftçilere hayata geçirdikleri hizmetler hakkında da bilgi verdi. Patlıcan hasadından istenilen kazancı elde edemediklerini söyleyen çiftçiler, Başkan Akın’ı da kente genelinde tarımı kalkındıracak projeleri hayata geçirdiği içinde tebrik etti. Tarlada, ilk defa bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen kadın çiftçiler, tarıma yönelik hamlelelerinden dolayı Başkan Akın’ı takdir ettiklerini söyledi.

Burhaniye’de 45 yıldır çiftçilikle uğraşan Meryem Kurtcan, ilk defa bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini belirtirken “Başkanımızın ziyaretinden çok memnun olduk. Kendisini yakından gördük. Daha çok desteklerini bekliyoruz. 15 yaşından beri tarımla uğraşıyorum. 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar sadece Ahmet Başkan, tarlada ziyaretimize gelip halimizi hatırımızı sordu. Biz kendisinden çok memnunuz. Tarımla ilgili çalışmalarını da takdir ediyoruz. Çiftçinin yüzü artık gülsün istiyoruz.” diye konuştu.