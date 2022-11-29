Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde, kent merkezinde 16 Mayıs 2012’de ele geçirilen el yapımı patlayıcı üzerindeki koli bandında yapılan incelemede S.G’nin parmak izine ulaşıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan S.G, polislerce İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanıp Siirt’e getirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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