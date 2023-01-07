Sivas’ta işe gitmek için servis beklediği sırada varisi patlayan kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinde bulunan kan polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sivas’ta işe gitmek için servis beklediği sırada varisi patlayan kadın hastaneye kaldırıldı, olay yerinde bulunan kan polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Huriye Kaya isimli 51 yaşındaki kadın, saat 05.30 civarında işe gitmek için evinden ayrılarak servis beklediği yere doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 36 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Kaya, yolda yürürken bacağında bir ıslaklık fark etti. Bacağına baktığında varisinin patladığını gören Kaya 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaya’yı ambulansla alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından yerde kan birikintisini gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Tedavisinin ardından mahallesine geri dönen Kaya, olay yerinde polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Kaya’nın polis ekiplerine durumu anlatmasının ardından şüpheli kan olayı çözüldü. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri yerde bulunan kanı temizledi.

“Burada polisleri görünce şaşırdım”

Varisi patlayan Huriye Kaya, polisleri görünce şaşırdığını söyleyerek, “Sabah işe giderken bacağımda bir ağrı hissettim. Ayağımın yaş olduğunu da hissettim. Daha sonrasında ayağımdan kan aktığını fark ettim ve çok acıyordu. Eşim arabayı getirmeye gitti ama çok kan kaybettiğimi fark edince ambulansı aradık. Hastaneden çıkınca buraya geldim ne kadar kan kaybettiğimi görmek için. Burada polisleri görünce şaşırdım, benim için çalışmışlar. Benim yıllardır varis hastalığım var ama hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim” dedi.