Adıyaman’da, sokak arasında bulunan elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Adıyaman’da, sokak arasında bulunan elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahalle’sinde bulunan bir sokak içerisindeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında trafoda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda maddi hasar meydana geldi.