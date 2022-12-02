Mudurnu ilçesi Samat Köyü Dere Mahallesi’nde elektrik akışını sağlayan trafo patladı. Meydana gelen patlama neticesinde köyde elektrikler kesildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer konuya ilişkin incelemelerde bulunurken köy muhtarı Zeki Kozan, “İki mahallenin de elektrikleri yok. Trafo patlaması sebebiyle elektrikler kesik onarım çalışmaları devam ediyor” dedi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki köyde patlayan trafo, elektriklerin kesilmesine sebep oldu.

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