Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Durumu fark eden sürücü tırı durdurarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday

Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday

Adıyaman’da seyir halindeki tırın patlayan tekeri yangına neden oldu.

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