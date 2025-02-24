Aydın’ın Buharkent ilçesinde 160 rakımlı kırsal bölgede bir tarlada patlayan su borusundan fışkıran sular soğuk havanın da etkisi ile donarak görsel şölen oluşturdu.

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava Aydın’ın Buharkent ilçesinde de etkisini gösterdi. 160 rakımlı kırsal bölgede Bircan Uysal’a ait tarlada sulama için kullanılan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan havaya fışkıran su soğuk havanın etkisiyle hemen donanarak, etrafına buz kristalleri ve buz sarkıtları bırakıp muhteşem bir manzara oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde tarlasına gelen Uysal, karşılaştığı kartpostallık manzarayı cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.