Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şehir merkezinde belediye ekiplerince çalışma sırasında su borusunun patlamasıyla vatandaşlar su altında kaldı. Patlayan su borusu sebebiyle birçok işyeri ve vatandaş ıslandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesinde İnebolu Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldığı sırada su şebeke hattı patladı. Patlayan su borusundan tazyikli su, metrelerce yükseğe ulaşarak işyerlerin ve vatandaşların üzerine sıçradı. Patlayan su borusu sebebiyle bazı işyerleri ve vatandaşlar su altında kalarak ıslandı. İnebolu Belediyesi ekipleri, bölgeye verilen su şebeke hattını keserek zarar gören boruyu onarmak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan patlayan su borusu, bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Belediye işçisinin kazmasını vurmasıyla su borusunun patladığı ve tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak işyerlerin ve vatandaşların üzerlerine döküldüğü görülüyor.