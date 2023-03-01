Özbekistan’ın Semerkant şehrinde akaryakıt istasyonunda bir otomobilin LPG tankı gaz dolumu sırasında patladı. Patlama sonucu havaya uçan LPG tankının parçası olay yerinden kaçmaya çalışan 42 yaşındaki görevliye isabet etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen görevlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Özbekistan’da bir otomobilin LPG tankı dolum sırasında patladı. Havaya uçan parçanın isabet etmesi sonucu bir çalışan hayatını kaybetti.

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