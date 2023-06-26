Adıyaman’da, kazı çalışmaları esnasında zarar gören elektrik hattında meydana gelen yangın ve patlamalar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 4.Murat Bulvarı yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde kazı çalışması gerçekleştirildi. İş makinesiyle yapılan kazı sırasında yer altından geçen elektrik hattı zarar gördü. Bu esnada elektrik hattında patlamalar ve yangın meydana geldi. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik hattındaki akımı kapattırarak alevlere müdahalede bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.