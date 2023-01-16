Soruşturma dosyasında da yer aldığı iddia edilen ses kaydında Merkez Gaz İzleme Operatörünün mandencilere, “derhal ayağı boşaltın” talimatı verdiği duyulurken talimatı alan madencinin ise çevresindeki madencilere, “Ayağı Boşaltın” diye bağırdığı duyuluyor.

Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken patlamanın yaşandığı dakikada Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı.

14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı.

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