Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenler için Bolu’da öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar dua ettikten sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bolu’da öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Bartın’da maden kazasında ölen 41 işçi için dua ettikten sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.