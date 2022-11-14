Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün akşam yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı”

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