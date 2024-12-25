Balıkesir’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Özlem Özçakır, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Özlem Özçakır, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Karesi Hamza Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Özçakır, Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi. Cenaze öncesi cami avlusuna getirilen 33 yaşındaki Özlem Özçakır’ın tabutuna sarılan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Yasin Sagay, eski Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.