Yağmur altında kılınan cenaze namazında bakanlar namazın kılındığı alana zorlukla gelen aile büyüğünün elini öptü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. Köse’nin cenazesi yapılan duaların ardından defnedilmek üzere toprağa verildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen patlamada şehit düşen İbrahim Köse için Espey köyeünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

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