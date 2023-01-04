Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kız, hayatının baharında son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kız, hayatının baharında son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı.

Nazilli’nin Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak İzmir’e sevk edilen Cennet Yeldi (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan genç kız, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8’e yükselirken, Cennet Yeldi aynı olayda hayatını kaybeden akrabaları ile aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cennet Yeldi için memleketi Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Garnizon Komutanı, Kaymakam ve köylüler katıldı.

Hayatının baharında elim bir olay sonucu hayatını kaybeden Cennet Yeldi, son yolculuğuna tabutuna konulan duvağı ile uğurlandı.