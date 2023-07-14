Düzce’de elektrik kablosu koptu. Mahalleli patlama sesi ile irkilip sokağa döküldü.

Olay Koçyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2307. Sokak üzerinde elektrik kablosu bir anda koptu. Evlerinde bulunan vatandaşlar patlama sesi duyunca sokağa döküldü. Elektriklerin kesildiği mahallede polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde sokak üzerinde elektrik telinin koptuğu tespit edildi. Sokak trafiğe kapanırken, elektrik ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Evde televizyon izlediği anda patlama olduğunu söyleyen Selim Arslan, “Televizyon seyrediyordum. İlk önce patlama oldu. Ardından elektrikler kesildi. Ben polis ekiplerini aradım. Onlar da elektrik kurumuna yönlendirdiler. Oradq çağrı merkezi olunca adres sordular şikayet talebi açtım. Sonra buraya geldim, baktım ki kablo kopmuş” ifadelerini kullandı.

Kopan kablonun tamir edilmesi için çalışmalara başlayan ekipler, mahalleye elektriği sabaha karşı vermeyi planlıyor.