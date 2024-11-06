Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını ağırladı. Çocuklar, merkezde bulunan patili dostlar ile tanışırken ata binmenin de keyfini yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokaktaki can dostlarımızın bakımlarını, tedavilerini sürdürürken minik misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor. Genç Hayat Vakfı’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Eskişehir’de mevsimlik işçisi olarak çalışan ailelerin çocukları, patili dostlarla tanıştı. Vakıf sorumluları eşliğinde merkeze gelen 35 çocuğa, merkezdeki patili dostların özellikleri, bakımları ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Çocuklar daha sonra merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde ata binmenin ayrıcalığını yaşadı.