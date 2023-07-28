Sivas’ta kardeşinin evine gitmek üzere patika yoldan geçmek isteyen kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan düşerek ayağını kırdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan Pünzürük Deresi’nin kenarında meydana geldi. 45 yaşındaki Z.K. isimli kadın, derenin karşı tarafında bulunan A.T.K. isimli kardeşinin evine gitmek için dere yatağının kenarındaki patika yoldan geçmek istedi. Z.K. yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan aşağı indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle sol bacağı kırılan kadının yakınları durumu polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası yaralı kadını dere kenarından çıkararak kurtardı. Ambulansa konulan kadın tedavi edilmek üzere Sivas Numune Hastanesine götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.