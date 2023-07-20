Kahramanmaraş merkezli depremlerden 2 gün önce paten isteyen 10 yaşındaki Medine Ocak, yıkılan evlerinin enkazından 13 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki bacağı da diz altından kesilen Medine, şimdi protez bacakları ile yürüyebileceği günü bekliyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 10 yaşındaki Medine Ocak, ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerden 2 gün önce annesinden paten istedi. Anne Dilek Ocak da evlerinin trafik yoğunluğu olan çarşı içinde olmasından dolayı kızının isteğini yerine getirmedi. Meydana gelen depremlerde üzerine duvar düşmesi sonucu iki bacağı da diz altından kesilen Medine’nin paten isteği hayal oldu. Medine, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ndeki başarılı tedavi sürecinin ardından protez bacaklarına kavuşacağı günü bekliyor.

"Paten sürmeyi hiç denememiştim ama hayalim vardı"

Enkazda üzerine duvar yıkıldığını ve 13 saat sonra enkazdan çıktığını söyleyen Medine Ocak, “Deprem günü biz ablamla yatıyorduk. Bir anda sallanmaya başladık. Sonra ben ablama sarıldım. Daha sonra babamla ağabeyim bizim yanımıza geldi. Ardından dördümüz sarıldık, ev uçtu zaten. Ev uçunca biz de çakıldık. Benim bacağımda duvar kaldı, babamın bacakları da benim üstümdeydi. Enkazdan 13 saat sonra çıktım. Buraya geldiğimde beni ameliyata aldılar. Ameliyatta annemin önünde bacağımı kestiler. Ben tabii onu da bilmiyordum. Paten sürmeyi hiç denememiştim ama hayalim vardı. Buradaki doktorlarımdan ve tedavi sürecimden memnunum” dedi.

"Bana çok ağır geldi"

Kızının isteğini evlerinin çevresindeki trafik yoğunluğundan dolayı reddettiğini ve böyle olabileceğini düşünmediğini söyleyen anne Dilek Ocak, “Biz Kahramanmaraş’ta yaşıyorduk. Depremden sonra Kayseri’ye geldik Medine’nin tedavi sürecinde. Depremi orada yaşadık ama çocuklarımın sağlığı için buradayız. Medine’nin tedavisinde 6 buçuk aya yakın bir süredir buradayız. Hocalarım da uğraşıyor, biz de buradayız. Tedavinin iyi gittiğini düşünüyorum. Protez düşünüyorlar. Yaklaşık 8 haftadan beri burada fizik tedavideyiz. Hocalarım da çabalıyor, biz de istiyoruz ama hayırlısı inşallah. Medine depremden önce paten istemişti. Biz de çarşı içinde oturduğumuz için almamıştık. Ben çalışıyordum zaten. Çocuğumun bacakları gidince çok üzüldüm ben, ’Keşke alsaydım’ dedim. Böyle bacaklarının kesileceğini düşünmemiştim. O çok ağır geldi bana, kesilince zaten çok üzüldüm. İnşallah yürürse patenlerini de alacağız” ifadelerini kullandı.

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Fatih Horozoğlu, Medine’nin depremden sonra süren tedavisinin iyi gittiğini söyleyerek, “Medine 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden ilkinde 13 saat göçük altında kaldıktan sonra hastanemize gelen çocuklardan bir tanesi bizim tedavi ettiğimiz. Yaklaşık 7 Şubat’ta öğleden sonra saat 3 gibi hastanemize geldi. Direkt anestezi yoğun bakıma aldık. Orada tedavisi devam etti, daha sonra ortopedi tarafından ameliyatları yapıldı. Amputasyonları yapıldı, akabinde çocuk yoğun bakımda kaldı uzunca bir süre. Enfeksiyon açısından tedavileri devam etti ve nisan ayının sonundan itibaren de fizik tedavi servisimizde rehabilitasyonu devam ediyor. Genel durumu oldukça iyi şu anda. Ağabeyi Mehmet ile beraber hastanemizde kalıyorlar. Anneleri başlarında, onlarla da ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde proteze hazırlığı devam ediyor. Bittiğinde protezleri de yapıldığında inşallah yürüyecek. Beklentimiz o şekilde” dedi.