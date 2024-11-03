Bayburt ve çevre illerde ’kartol’ diye bilinen patatesin hasadında sona gelinirken, beklentinin üzerinde gerçekleşen yüksek rekolte, Çayırköprü köyündeki Bilgehan Sancar isimli çiftçinin yüzünü güldürdü. Maniler, türküler söyleyerek patates sökümü gerçekleştiren Sancar işini aşkla, sevgiyle yapıyor.

Geçen seneye göre bu sene rekoltenin yüksek olduğunu, 30-40 ton civarında patates hasat ettiğini söyleyen üretici Sancar, tarlanın ortasında yaktığı ateşte hasat ettiği patateslerin tadına, lezzetine baktı. Tadım testinden geçmeyen ürünleri tüketiciye ulaştırmadığını belirten Sancar, "Kendi yemediğim ürünü niye satayım? İlk önce ben, eşim, çocuklarım ailecek tadına bakıyoruz. Tadını, lezzetini beğeniyorsak satışa sunuyorum. Hal durum böyle olunca da gönül rahatlığıyla satabiliyorum. Bu şekilde olunca da ürünün de bereketi oluyor" dedi.

İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeden zirai ilaç, gübre kullanmadan organik tarım anlayışla yetiştiricilik yapan Sancar, toprakla buluşturduğu patatesleri ailecek hep birlikte alın teriyle hasat etti. Patatesin tarladan sofraya zahmetli yolculuğunda bu sene elde edilen yüksek verim ise üreticisini sevindirdi, maniler, türküler söyletti.

Baba-kız, anne-oğul hep birlikte tarlada

Küçük çiftçi, aile çiftçisi olduğunu ifade eden Sancar, ailecek tarlada hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Çocuklarıyla, eşiyle, yeğenleriyle, kardeşleriyle beraber patates sökümü yapan Sancar, "Baba-kız tarladayız. Hummalı bir çalışma içindeyiz. Ana-oğul da geride kaldı. Onlar da ileride patates topluyorlar" diyerek konuştu.

Tezek ateşinde pişirilen patatesler tadım testini geçti

İlk önce işe ateş yakmakla başlayan Sancar çalı-çırpıyla, odunlarla, tezeklerle küçük bir ocak kurdu. Sancar, daha sonra toplanılan patatesleri köz içerisinde pişirdi. Sancar ailesi, tarlanın yanında hazırladıkları yer sofrasında pişen patatesleri ailecek, hep birlikte afiyetle yiyerek, patateslerin tadına baktılar. Tadım testini geçen patateslere tam puan veren Bilgehan Sancar ise, "Patatesimizin şu anda test aşamasındayız. Patateslerin tadına, tuzuna, lezzetine bakıyorum. Daha eve götürmeden, tarlada test ediyorum. Test etmediğim ürünü de tüketiciye satmam, pazarlamam. Organik, yerli patates. Lezzeti gerçekten mükemmel" ifadelerini kullandı.

Patatesin kilosu 10 liradan başlıyor 25 liraya kadar çıkıyor

Patateslerin kızartmalık, haşlamalık, yemeklik olarak çeşitlere ayrıldığını belirten Sancar, patatesin kilo fiyatının 10 ila 25 lira arasında değiştiğini vurguladı. Büyüklüğüne, cinsine göre patatesin kilo fiyatının değişkenlik gösterdiğini kaydeden Sancar, en çok yemeklik patatesin tercih edildiğini, onun da kilo fiyatının 15 lira olduğunu ifade etti. Tarladaki fiyatla, market etiket fiyatı arasında fark olduğunu kaydeden Sancar, tüketicileri tarladan ürün almaya davet etti.

"Tarlada ayak izi olmayanın, sofrada el izi olmaz"

Emek vererek, alın teri dökerek çiftçilik yaptığını dile getiren Sancar, yıllardır söylediği slogana sadık kalarak, üretimini gerçekleştiriyor. "Tarlada ayak izi olmayanın, sofrada el izi olmaz" diyerek 30-40 senedir işini severek yapan ve üretmeye devam edeceğini vurgulayan Sancar, "30-40 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Küçük çiftçiyim, küçük çiftçi olmama rağmen bu sene 30-40 tona yakın patates ürettim. Bu sene rekolte de, verim de yüksek. Geçen sene 8-10 ton civarlarında patatesim olmuştu. Bu sene Allah’a şükürler patatesimiz çok oldu. Kendi ürünümün tadına bakmadan, test etmeden tüketiciye sunmuyor, ulaştırmıyorum. Bu açıdan da gönlüm rahat, çok memnunum. Gönül rahatlığıyla müşteriye verebiliyorum. Benim bir sloganım var, bu sloganla yıllardır çalışmaya özen gösteriyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. ’Tarlada ayak izi olmayanın, sofrada el izi olmaz’ diye bir söylemim var" şeklinde konuştu.