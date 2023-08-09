Bayburt’ta üretimi yapılan patates tarlalarında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince kontroller yapılarak, üreticiler bilgilendirildi.

Yemeklik patates üretimi yapan çiftçilerin ekili tarlalarını olası bir hastalık ve zararlı etmenlerine karşı denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadılar. Teknik ekipler, tarımda yapılan yanlış uygulamalara karşı çiftçileri uyararak, doğru tarım tekniklerini hatırlattılar. Verilen önemli bilgilerden memnun kaldıklarını söyleyen çiftçiler, çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür ettiler.