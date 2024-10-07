Erzincan’ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde patates hasadı bitme aşamasına geldi. Pazarda 7 liradan satılan fiyattan üreticiler memnun değil.

Çayırlı’da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanıyor. Günlüğü 600 ila 1000 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor.

Üretici Mustafa Bahadır, tarladan sofralara getirilen patateste bu sezon hasadın sonlarına gelindiğini belirtti.

Bahadır, “Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates ve pancar hasadı yapılıyor. Çayırlı patatesi kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Ama maalesef fiyatlar istediğimiz düzeyde değil. Pazarda patatesin kilosu 7 liradan satışa sunuluyor. Bu fiyat üreticinin giderini karşılamıyor” dedi.