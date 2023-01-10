Türkiye’de ilk turfanda patatesin üretildiği Adana’da tohumlar toprakla buluşuyor.

Türkiye’de ilk turfanda patatesin üretildiği Adana’da tohumlar toprakla buluşuyor.

TÜİK 2021 yılı verilerine göre, Türkiye’de yıllık 5,1 milyon ton civarında patates üretimi gerçekleşiyor. Turfanda patates yetiştiriciliği yapılan ve hasadın ilk olarak yapıldığı Adana’da yıllık 61 bin dekar alanda patates üretimi yapılırken, üretim ise 224 bin ton civarında.

Adana’da en fazla patates tarımı Yüreğir, Sarıçam, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık ve Seyhan ilçelerinde yapılıyor.

Ocak ayının ilk günlerinde toprakla buluşan patates tohumları, Mayıs ayı ile birlikte hasat edilerek ilk turfanda patates olarak sofralarda yerini alacak.