Patates hasadının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, kışlık patateslerini ücretsiz olarak temin etmek için hasadı tamamlanan tarlalara akın etti.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sivas’ta patates hasadında sona yaklaşıldı. Patates hasadı gerçekleştirilen tarlalar vatandaşların akınına uğradı. Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü sınırlarında bulunan patates tarlasında bir yanda hasat edilen patatesler çekicilere yüklenirken, bir yandan da vatandaşlar hasattan arta kalan patatesleri topladı. Toprağın altında kalan patatesleri kürek ve çapa yardımıyla toplayan vatandaşlar, kışlık patates ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşıladı.

Tarlada patates toplayan Atiye Sarı, İstanbul’dan memleketi Sivas’a geldiğini ifade ederek, “Burada patates topluyoruz. İstanbul’dan geldim. Memleketim Sivas. 30 yıl önce kendimiz bu işi yapıyorduk. 30 yıl sonra tekrar geldim, özlem gideriyorum. Topladığım patatesleri İstanbul’da bulunan iş arkadaşlarıma hediye edeceğim, kalanını da yiyeceğiz” dedi.