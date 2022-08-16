Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesi arasında yapılacak Patara Köprüsü, 16 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesi arasında yapılacak Patara Köprüsü, 16 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

Kaş’ın Ova Mahallesi ile Seydikemer’in Kumluova Mahallesi’ni turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü’nün ihalesi, Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos salı günü yapılacak.

Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki köprünün tamamlanmasıyla iki ilçenin turizm ve tarım potansiyelinin artacağı öngörülüyor. Özlen Çayına kadar olan bölgede ise 2,4 metre bisiklet yolu ile çift taraflı 2,5 metre yaya servis yolu yapılması hedefleniyor.

Patara Köprüsü’nün, ihale tarihinin ardından 300 gün sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla 2020’nin turizm teması olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Patara Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Patara ve çevresinde birçok yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Mutlu Ulutaş, “Likya Birliği’nin başkenti olan Patara’da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Osmanlı Devleti’nin ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nun ayağa kaldırılması, Kent Kapısı, Antik Tiyatro ve yaklaşık iki bin yıllık Patara Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarının yanı sıra, Antalya ve Muğla illeriyle Kaş ve Seydikemer ilçelerini birbirine bağlayan “Patara Köprüsü”nün de yapılması “Patara Yılı” çerçevesinde planlandı” dedi.

“Patara Yılı” çerçevesinde Kaş’a taahhüt ettikleri ve kazandırdıkları projelerden biri olarak “Patara Köprüsü”nün 16 Ağustos salı günü ihaleye çıkarılacağını ifade eden Başkan Ulutaş, “İlçemize ve komşu ilçemiz Seydikemer’e hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Muğla ve Antalya Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.