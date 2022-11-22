Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek olan ve geçtiğimiz ağustos ayında ihalesi gerçekleştirilen Patara Köprüsü’nün inşaat çalışmaları başladı.

Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek olan ve geçtiğimiz ağustos ayında ihalesi gerçekleştirilen Patara Köprüsü’nün inşaat çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerine inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, “Patara Yılı” çerçevesinde planlanan projenin hayata geçirilmesinin bölge halkını heyecanlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeyi bölgeye uygun gördüğünü belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Projenin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Bizim için çok kıymetli. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bize güçlü destek vermesi ve bu projenin hayata geçirilmesi bölgemizi heyecanlandırıyor” dedi.

Başkan Ulutaş, projenin, Kaş ve Seydikemer ile Karadere, Kumluova, Karaköy, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan bölgelerini de birbirine birleştireceğine işaret ederek, “Bu manada çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İlçemize, bölgemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Köprünün bölgedeki yerleşim yerlerini kaynaştıracağını, turizm, ticaret ve sosyal ilişkileri güçlendireceğini kaydeden Başkan Ulutaş, “Bunun yanında burada Likya döneminin önemli şehirleri var. Patara, Xanthos, Leton Antik Kenti var. Bu antik kentleri aynı zamanda birbirine bağlamış olacak. Burada bisiklet, yürüyüş, araç yollarımız var. Bu entegrasyonu, bu işbirliğini, bu gidiş gelişi kolaylaştırmış olacak. Hem sosyal hem ticari hem de ekonomik anlamda bölgemize olumlu katkılar yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki Patara Köprüsü’nün tamamlanmasıyla iki ilçenin turizm, ticaret ve tarım potansiyelinin artacağı öngörülüyor. Köprünün, ihale tarihinin ardından 300 gün sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.