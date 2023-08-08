Zonguldak’ta jandarma ekipleri pat-pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçmek için seminer düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca tarım sezonu başlaması nedeniyle pat-pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi. Seminere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanılmaması, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu” konusunda seminer verilerek el broşürü dağıtılmıştır. Konu hakkında vatandaşlara yönelik seminerlere devam edilecektir."