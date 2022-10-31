Kayseri’de pastırmalara, “pastırma yazı” olarak bilinen günlerde güneş ışığının altında kurutularak lezzet veriliyor.

Kayseri’de pastırmalara, “pastırma yazı” olarak bilinen günlerde güneş ışığının altında kurutularak lezzet veriliyor.

Pastırma ve sucuğu ile meşhur Kayseri’de, et, tuz ve çemen ile yapılan pastırma üretimine aralıksız devam ediliyor. Ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar süren güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan “pastırma yazı”nda fabrikaların damlarına kurutulan pastırmalar, zorlu yapım aşamasının ardından sofralarda yerini alıyor.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve firma sahibi Yunus Karaca, “Pastırmanın üretimi zorlu bir aşamadır. Et olarak alıyoruz ve pastırma olana kadar 1 ay zaman geçiyor. Hızlandırılmış bir şekilde yapılmıyor. Pastırma üretimi zahmetli bir iştir. “Bugün eti alayım, yarın pastırma çıksın” diye bir şey yok. 1 ay içerisinde tezgahlara geliyor. Güneş altında kuruyan pastırma daha lezzetli olur. Doğal güneşte kuruyor ve kendisine geliyor. Doğal olarak çemenleniyor. Her şey doğal olduğu için daha kezzetli oluyor. Vatandaşlarımızın da taze pastırma almalarını öneririm. Beklemiş pastırma almasınlar. Pastırmanın lezzetin buradadır” şeklinde konuştu.