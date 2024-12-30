Tekirdağ Hayrabolu’da bir pastane, düzenlediği kampanya ile dikkatleri üzerine çekerek, özel hazırladığı pastalara altın saklıyor.

Hayrabolu ilçesi Malkara Caddesi’nde hizmet veren pastane, pastaların içine altın saklayarak müşterilere sürpriz yaptı. Pastanenin işletmecisi, kampanyayla hem satışları artırmayı hem de yıla yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl düzenledikleri kampanyadan müşterilerinin memnun kaldığını ifade eden Abdurrahman Gören, "Altınlı pastaları bugün ve yarın satışa sunacağız. Hazırlamış olduğumuz pastaların içerisine 6 adet 0,5 gram altın koyduk. Kampanyadaki amacımız, hem satışlarımızı arttırmak hem de müşterilerimize sürpriz yapmak. Şuana kadar ki ilgiden çok memnunuz. Gizlediğimiz altınlar şanslı sahiplerini bekliyor" dedi.