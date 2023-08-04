Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurup kaçan şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin silahla yaptığı baskın ve kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat’ta geçtiğimiz Salı günü Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi’nde, Emre Can Işık isimli gencin ayağından vurulduğu olayın faili yakalandı. Yaralanan gencin ifadesi ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, şüpheli Tarık Okyay ve aracı kullanan Ertan D.’yi yakaladı.

Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve yaralama olayının faili olduğu belirlenen Tarık Okyay, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ilıca Mahallesi’nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ertan D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.