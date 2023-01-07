Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 25 Aralık Devlet Hastanesini ziyaret ederek, moral verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 25 Aralık Devlet Hastanesini ziyaret ederek, moral verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş ve 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Emin Türk ile birlikte, hastanenin farklı bölümlerde yatan hastaları ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek, karanfil hediye etti. Başkan Fadıloğlu, hastalarla sağlığın önemi ve kıymetiyle ilgili sohbet etti, ‘geçmiş olsun’ dileğini iletti. Hastalar ve hasta yakınları Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdiler, teşekkür ettiler. Başkan Fadıloğlu, hastane çalışanlarına da teşekkür ederek, büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.