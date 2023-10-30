Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Zilkale’de israfa ve iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Pastacılar Festivali, israfa ve iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Çamlıhemşin ilçesi Zilkale’de yapılan etkinlikte israfa ve iklim değişikliğine dikkat edilmesi amacı ile tablolar bırakıldı. Pastacılar 2 kilo 658 gramlıkta coğrafi işaretli Rize simidi yaptı. Etkinliğin sonrasında katılımcılar Cumhuriyetin 100. Yılına özel yapılan pastanın kesimini gerçekleştirdi. Ardından da tulumla beraber horon oynadılar.

İsrafa ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istediklerini belirten festivalin öncülerinden Ali Akgün, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çamlıhemşin’de ki Zil Kalede pastacılar festivalini yaptık. Pastacılar festivalini yaparken aynı zamanda da iklim değişikliğine dikkat çektik. Gıda israfına dikkat çektik. Afiyet olsun, israf olmasın dedik. Yeni yüzyılda belki de ekmek bile bulamayacağımız bir dönem yaklaşıyor. Bu sebeple de festivalleri yaparken atacağımız her adımda bu tip duyarlıkları göstermemiz lazım. Coğrafi işareti olan bir simit yaptırdık. 2 kilo 658 gramlık bir simitle de sıfır atığa dikkat çektik. Böylelikle gelecek yüzyılda Fırtına Vadisinin güzel kalabilmesi için bir festival yaptık. Duyarlılığımızı da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.