Passion Punch, web3 dönüşümüyle beraber 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Colendi liderliğindeki yatırım turuna, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF ve Re-Pie Portföy eşlik etti. Farklı melek yatırımcıların da katıldığı tur sonunda, şirketin değerlemesi 39 milyon dolar oldu.

Sanat ve yazılım alanlarında yetenekli insanları mobil oyun geliştirme için bir araya getiren ve etkili hikayeleştirme yaparak Passion Punch, üç yıllık faaliyeti boyunca 200 milyonun üzerinde mobil oyuncuya ulaşan önemli oyunlara imza attı. Ağırlıklı olarak sanat ekibinin kalitesiyle öne çıkan şirket, oyun sektörü için gelecek trendlerini belirleyen Unity Gaming Report 2022’ye girerek teknoloji yanının gücüne dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Passion Punch, web3 dönüşümüyle birlikte çıktığı yatırım turunda 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Colendi liderliğindeki yatırım turuna, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF ve Re-Pie Portföy eşlik etti. Farklı melek yatırımcıların da katıldığı tur sonunda, şirketin değerlemesi 39 milyon dolar oldu.

Passion Punch Kurucu Ortağı ve CEO’su Vugar Hasani, “Blokzincir teknolojisi sayesinde, oyunların komünitelerinin sahiplenici yaklaşımını; onların hak ettikleri şekilde ödüllendirebiliyor olması gerçeğine seyirci kalamazdık. ‘O muhteşem değişim gerçekleşirken biz de oradaydık’ diyebileceğimiz bir gelecek ümidiyle bugün vizyonumuzu tamamen web3 oyunlara kaydırıyoruz” dedi.

Passion Punch Kurucu Ortağı ve CBSO’su Burak Ökmen ise Passion Punch’ın mobil oyun sektöründeki tecrübesini kullanarak F2P (free to play) ve web3 dünyasını bir araya getiren, sürdürülebilir ekonomilere sahip, eğlenceli ve kullanıcı dostu ürünlerle; henüz rekabetin üst seviyelere ulaşmadığı bu piyasaya öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ökmen sözlerine şöyle devam etti: “Oluşumuna birlikte şahitlik ettiğimiz web3 oyun sektöründe dünyada benzeri olmayan modeller kullanarak ilkleri başarma konusunda inançlıyız.”

"Bu evrime öncülük etmek mutluluk verici"

Colendi Global CEO’su Bülent Tekmen, "Passion Punch’ın web3’e geçişi ve mobil oyunların geleceğine yönelik vizyonunu desteklemek bizler için de heyecan verici. Oyun sektörü hızla gelişirken, web3 teknolojisi de daha kapsayıcı ve merkezi olmayan bir oyun ekosistemi sağlayarak, geliştiriciler için yeni fırsatlar ve gelir akışı oluşturma potansiyeline sahip. Passion Punch’ın bu evrime öncülük etmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Oyun sektörünün odaklandıkları sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, “Re-Pie olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Türk oyun sektörü Avrupa’dan en çok yatırım alan ülkelerin başında geliyor. Çok başarılı girişimlere şahit oluyoruz. Oyun sektörü bizim de odaklandığımız sektörler arasında ilk sırada geliyor. Bu anlayışımız doğrultusunda Passion Punch da radarımızda olan bir şirketti ve yatırımımızı gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.