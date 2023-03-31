Pasinler İlçe Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ve gazi ailelerine iftar programı düzenlendi.

Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek’in düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelinerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Gerçekleştirilen iftar programına; Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, daire amirleri, ilçede bulunan Şehit ve Gazi aileleri katıldı.

Kaymakam Zeyrek, ‘Bugün Pasinler ilçemizde açılan en güzel iftarlardan birisi bu iftarımız olmuştur. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, bu akşam bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman bizlerin başımızın tacıdır. Allah hepinizden razı olsun.” Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, bizleri onurlandırıyor. Emir ve isteklerinizi, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da gereksinim duyarsanız kapımız herkese açık olduğu gibi sizlere sonuna kadar açık. Sizleri her zaman bekliyoruz’ dedi.

İftarda Kaymakam Zeyrek ve eşinin şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenmesi, samimi sohbetleri dikkat çekti. İftardan sonra Pasinler İlçe Kaymakamı Emre zeyrek ve eşi şehit ve gazi ailelerini birlikte uğurladılar.

Kaymakam Zeyrek, iftar programına Katılımlarından dolayı şehit ailelerine, gazilere, protokol üyelerine ve davetlilere teşekkür etti.