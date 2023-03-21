Erzurum’un Pasinler ilçesinde 2019 yılında seçim günü trafik kazasında hayatını kaybeden Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin yeğeni Atilla Dölekli için yaptırılan caminin açılışı gerçekleştirildi.

31 Mart 2019 tarihinde Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, seçim günü yeğeni Atilla Dölekli’nin kullandığı otomobil ile Altınbaşak köyüne giderken takla atan araçta yaralanmış, yeğeni Atilla Dölekli ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Atilla Dölekli’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin yeğeni Atilla Dölekli hayrına eski devlet hastanesi mevkiine yapılan cami dualarla açıldı. Atilla Dölekli’nin abisi Güven AŞ. yönetim kurulu başkanı Gürkan Dölekli ve kardeşi Volkan Dölekli’nin yaptırdığı cami Pasinler ilçesinin en büyük camisi oldu. Açılışa ilçe Kaymakamı Emre Zeyrek, siyasi parti ilçe temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.

Caminin açılışı dualarla yapıldı.