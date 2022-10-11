Son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Azerbaycan’a Türkiye’den de pasaportsuz ve vizesiz kolayca seyahat etmek mümkün hale geldi.

Son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Azerbaycan’a Türkiye’den de pasaportsuz ve vizesiz kolayca seyahat etmek mümkün hale geldi.

Karşılıklı anlaşmalar sayesinde artık birçok ülkede vize konusunda rahatlayan Türk vatandaşları son dönemde özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde adeta çile çekiyor. İstenmeyen belge kalmıyor, 50’ye yakın belgeye rağmen süreç uzatılıyor ve seyahat tarihine yetişmeyen vizeler nedeniyle gezi süreci adeta tatsız bir deneyime dönüşüyor. Kardeş ülke Azerbaycan ise Türk vatandaşlarına pasaport dahi istemeden kapılarını açıyor. Azerbaycan’a sadece çipli yeni kimlik kartı ile seyahat edilebiliyor.

Vize çilesi çekmek istemiyor, vizesiz, pasaportsuz keyifle yeni yerler keşfetmek isteyenler, tarihi, eşsiz doğası ve birbirinden güzel köylerinde doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunan Azerbaycan’a rotasını çeviriyor.

Son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Azerbaycan’a Türkiye’den de kolayca seyahat etmek mümkün. Vize istemeyen kardeş ülkeye, yolculuk İstanbul’dan uçakla Bakü’ye sadece 2 saat 10 dakika sürüyor.

Kültürel yapısı, mimarileri, tarihi izleri ve yemyeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan ve gezilecek çok sayıda yere sahip olan Azerbaycan’da turizmin kalbi Bakü’de atıyor.

Sonbaharda tatil: Bakü Sokakları

Son yıllarda Türkiye’den de gezginlerin rotasında kendine yer edinen Bakü, hem son dönemde inşa edilen modern mimarisi hem de tarihi çok eski yıllara dayanan kültürel mekânlarıyla turistlerin uğrak noktası halinde.

Azerbaycan halkının Köhne şehir olarak bahsettiği, 2000 yılında UNESCO Dünya Tarihi Mirasları Listesi’ne giren İçeri Şehir adlı bölge, Bakü’de ilk uğranacak noktalar arasında yer alıyor. Paleolistik dönemden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan bölgede pek çok tarihi yapı bulunurken, Arnavut kaldırımlarla bezenmiş tarih kokan bu sokakları mutlaka ziyaret edilecek yerler arasında.

Azerbaycan’da da bir efsane: Kız Kalesi

Öte yandan, Kız Kalesi ve Şirvanşahlar Sarayı da UNESCO dünya tarihi mirasları listesinde yer alıyor. Her iki abide İçeri Şehirde yer alıyor. Halk arasında bilinen diğer adıyla Kız Kulesi, Bakü’nün en önemli tarihi ve mimari eserlerinden biri. 13. yüzyılın en meşhur mimarlarından Masud İbn Davut’un imzasını taşıyan kalenin uzunluğu tam tamına 27 metre. Tıpkı İstanbul’daki Kız Kulesi gibi inşa süreciyle ilgili çeşitli hikâyeler anlatılan kule, efsane ve tarih sevenler için ziyaret noktası oluyor.

Modern mimarilerin turistle buluştuğu rotalar

Sadece tarihi yerler değil modern mimariler de Bakü’de gezi rotasına eklenebilir. İnşaatı 2013 yılında tamamlanan ve şimdiden şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan Alev Kuleleri de şehirdeki modern mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi iken, Irak asıllı İngiliz Mimar Zaha Hadid’in imzasını taşıyan Haydar Aliyev Kültür Merkezi de Bakü’de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan bina dış görünüşüyle yeni mimaride oldukça dikkat çekiyor.

Doğadan gelen şifa kapısı: Azerbaycan Kaplıcaları

Azerbaycan Sağlık Turizmi konusunda da tarihten bu yana öne çıkan bir ülke konumunda. Başkent Bakü’ye yakın bölgelerde yer alan kaplıcalarda, doğanın şifa verici faktörleri olan maden sularından, çeşitli petrol ve volkanik çamurlara kadar tedavi edici doğal kaynaklara sahip.

Tarihi güzellikleri, yerel lezzetleri ve ünlü kaplıcalarıyla dikkat çeken Azerbaycan ayrıca, doğa yürüyüşü yapmak, kamp keyfi yaşamak ve dingin bir tatil geçirmek isteyenler için de çevre köylerindeki turizm noktaları ile unutulmaz bir tatil imkânı sunuyor.

Sadece Eylül ayında Türkiye’den 29.000’den fazla gezgin Azerbaycan’a seyahat ederken, siz de sonbaharda rotanızı Bakü’ye çevirmek isterseniz eğer fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 30 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan’a seyahat edilebilirken, Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Dalaman ve Alanya’dan Bakü’ye direkt uçuş yapabilirsiniz.