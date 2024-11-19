Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde zirvenin düğümü bu hafta çözülüyor. Ligin iki namağlup takımı Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji ve TrendyHotels Manavgat Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl yeni bir yapılanmayla Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji, yoluna namağlup devam ediyor.

Paşanın Sultanları, 10 takımın mücadele ettiği ligin 8. grubunda 7’nci haftanın ardından 20 puanla 2’nci sırada yer alıyor. Paşanın Sultanları, ligde 4 maçı 3-0, 2 maçı 3-1 ve 1 maçtan ise 3-2’lik skorla ayrıldı.

Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktalayan Yeşilyurt,Nilüfer Belediyespor, Büyükçekmece Voleybol Akademi’de başantrenörlük yapan Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşayan Innesa Korkmaz’ın çalıştırdığı takım, bu hafta zirvenin 21 puanla sahibi TrendyHotels Manavgat Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Maç, 24 Kasım Pazar saat 16.00’da Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda oynanacak.