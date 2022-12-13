Kartal H Tipi İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, ’Hayat Boyu Öğrenme’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Kartal Anadolu Adliyesi’nde ‘Parmaklıklar Ardındaki Sanat’ sergisinin açılışı yapıldı. Hakim ve savcıların yoğun ilgi gösterdiği sergide, hükümlülerin ürettikleri el sanatları ürünleri ve resimler sergilendi.

Kartal H Tipi İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, ’Hayat Boyu Öğrenme’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Kartal Anadolu Adliyesi’nde ‘Parmaklıklar Ardındaki Sanat’ sergisinin açılışı yapıldı. Hakim ve savcıların yoğun ilgi gösterdiği sergide, hükümlülerin ürettikleri el sanatları ürünleri ve resimler sergilendi.

Kartal Anadolu Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda ‘Parmaklıklar Ardındaki Sanat’ sergisinin açılışı gerçekleşti. Kartal H Tipi İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ’Hayat Boyu Öğrenme Sosyal Sorumluluk Projesi’ çerçevesinde gerçekleşen açılışa, İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, İcra Daireleri Başkanı Ahmet Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, savcı ve hakimler ile adliye personelleri katıldı. Sergilenen resimler, elbiseler, ahşap oymalar, çantalar ve saat kordonları yoğun ilgi gördü.

Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Anadolu Yakası’nda 11 Ceza İnfaz Kurumumuz var. Biz dönem dönem Ceza İnfaz Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları açtırıyoruz. Bugün de Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumumuz ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen ‘Parmaklıklar Ardındaki Sanat’ sergisinde bir araya geldik. Burada hükümlülerimizin ceza İnfaz kurumlarımızda ürettikleri el sanatları ve resimlerin sergisini açtık. Kartal Ceza İnfaz Kurumlarımızda yapılan birtakım ürünlerimiz var. Çanta, cüzdan, kemer ve saat kordonları. Bunları da sergiledik" dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarını sadece hükümlülerin cezalarını infaz ettikleri kurumlar olarak görmediklerini kaydeden Akçadırcı, "Hükümlülerin cezaevinden ayrıldıktan sonra topluma daha iyi entegre olabilmeleri için burada birtakım eğitim faaliyetler, sosyal faaliyetler ve mesleki faaliyetler düzenliyoruz. Hükümlülerimiz büyük bir ilgiyle bu eğitim faaliyetlerine katılmakta. Biz de onların önlerini açmaya çalışıyoruz. Bu sergimiz 2 gün devam edecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun’a hediye takdiminde bulundu. Sergi, 15 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.