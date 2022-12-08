Yaralı gencin parmak ucunda kopma meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Çinili Sokak’taki bir ikamet bahçesinde meydana geldi. Kendisine ait motosikletin zincirini takarken parmaklarını sıkıştıran S.A. yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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