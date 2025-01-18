Balıkesir’in Erdek ilçesinde, parmağına zil çanı sıkışan 5 yaşındaki D.D. isimli çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki D.D.’nin parmağına oyun oynadığı sırada zil çanı sıkıştı. Çocuğun ailesi durumu fark ederek, küçük çocuğu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerinden destek talep etti.

İhbar üzerine kısa sürede hastaneye intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak titiz bir çalışma sonucu çocuğun parmağına sıkışan zil çanını zarar vermeden çıkardı.

Olayın ardından sağlık durumu kontrol edilen D.D.’nin herhangi bir sorun yaşamadığı öğrenildi.